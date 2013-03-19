أمريكي يعلن على قناة تلفزيونية قتل زوجته

عثرت السلطات الأمنية في مقاطعة بيرس بولاية واشنطن على جثة امرأة بفندق، بعدما اتصل زوجها بمحطة تلفزيون محلية للإبلاغ عن قيامه بقتل زوجته.

واتصل الزوج، ويدعى توني باريت، بقناة كومو الشيقة لـ CNN ومقرها مدينة سياتل، وقال إنه قتل زوجته، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أنه طلب من القناة التلفزيونية نشر الخبر في موقعها على فيسبوك.

وجاءت نهاية سارة باريت على يد زوجها عقب شكاوى سابقة تقدّمت بها ضده لتعرضه لها بالضرب، ومحاولته قتلها أثناء سعيها إلى الانفصال عنه، بعد 27 عاماً من الزواج، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

وللزوجين ثلاثة أولاد، عقّب أحدهم قائلاً: إنه لأمر مخز.. أشعر بالعار كونه والدي فهو شخص مريض. واعتقلت الشرطة الزوج بعد مطاردة بالسيارة انتهت بإيقافه ومحاولته التهجم على رجال الأمن.