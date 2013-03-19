حطام سيارة بـ 10800 يورو

بيع حطام آخر سيارة "دو شوفو" (حصانان) خرجت من مصانع سيتروين، بسعر 10800 يورو الأحد، خلال مزاد علني نظّمته دار "أوسينا" للمزادات.

وكان سعر السيارة مقدراً بين ألف وألفي يورو في الأساس، وهي آخر نموذج من سيارة "دو شوفو" الأسطورية ينتج في فرنسا العام 1988.

وقد تعرضت هذه السيارة لحريق بعد سرقتها في آذار (مارس) 2012 ما أثار موجة تأثر كبيرة في صفوف محبي هذا النوع من السيارات وجامعيه. وكانت السيارة قد اجتازت خمسة كيلومترات فقط.

وقد تم التعرف على السيارة بفضل رقم الهيكل إثر العثور عليها محروقة بعد مرور شهرين على سرقتها.

وتوفي صاحبها في سن التسعين بعد أسبوع على اختفائها. وبيعت السيارة الأحد بسعر 10800 يورو في فونتينبلو على مسافة خمسين كيلومتراً جنوب باريس.