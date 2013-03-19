متسلقة تنجو بعدما هوت 20 متراً في فجوة

أعلنت متسلقة جبال ألمانية، كتبت لها النجاة بعدما هوت 20 متراً في فجوة، خلال تسلق جبل على جزيرة "ساوث آيلاند" في نيوزيلندا، لوسائل الإعلام المحلية أنها خشيت الوفاة وسط الثلج.



وفي مستشفى كرايستشيرش، قالت زابينه هيلينبرانت مبتسمة، بحسب ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، إنها تذكرت حادث الانزلاق الذي وقع في جبال الألب الجنوبية في السابع من مارس/آذار الجاري. وأضافت "كنت ملقاة على الثلج، وفكرت في أنه من الممكن أن يكون ذلك آخر نفس التقطه".

أما رفيقها في تسلق الجبل، هيلموت لاخمان، فقال إنه كان يخشى أيضا أن تكون هيلينبرانت (34 عاما) قد توفيت جراء سقوطها. وأشار إلى أنه "رأى أنها فجوة عميقة حقاً، ولم يكن بإمكانه أن يصدق أنها ستنجو من السقوط في مثل هذا العمق".