رجل يعيش بـ 4 كلى و3 بنكرياس

يعيش رجل بريطاني، يدعى كارل جونز، وهو يحمل بين أحشائه 4 كلى و3 بنكرياس، دون أن يعاني من أي عيوب خلقية، غير أنه مريض بداء السكري منذ صغره، الأمر الذي أدى إلى قصور في الكليتين والبنكرياس، وهو ما تطلب أن يخضع لعمليتي نقل كليتين وبنكرياس، لكن الأطباء فضلوا الإبقاء على الأعضاء التالفة وزرع الجديدة معها.

وكان كارل الذي يبلغ من العمر 32 عاما مهددا بالموت، بحسب ما أوردت صحيفة "الأنباء" الكويتية، بعد أن أدى به مرض السكري إلى الفشل الكلوي، ما اضطره ليمكث مئات الساعات من حياته في غرفة غسيل الكلى، كما أدى مرض السكري أيضا إلى التأثير سلبا على وظائف البنكرياس، الذي لم يعد يفرز الأنسولين الكافي للحفاظ على توازن جسمه.

وكان «جونز» قد خاض أولى عمليتي نقل أعضاء في العام 2004، حيث زرعت كلية واحدة وبنكرياس واحد، ثم عاد بعدها بأربع سنوات ليخوض العملية ذاتها، بعد أن لاحظ طبيبه المعالج أن حالته لا تتحسن بشكل ملحوظ.