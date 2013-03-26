صربيّة ترى العالم بالمقلوب

حيرت بوجانا دانيلوفيك، تلك المرأة الصربية الآتية من مدينة أوزيك، والبالغة من العمر 28 عاماً، علماء الشرق والغرب الذين اعترفوا بعجزهم عن فهم حقيقة ما يجري في دماغها، فهي ترى العالم من حولها مقلوباً رأساً على عقب، على الرغم من أن عينيها لا تختلفان عن عيون البشر الآخرين.

وصفت حالتها بالنادرة من قبل العلماء الذين درسوا ملفها في أوروبا ومن بعدها في جامعات هارفارد و" ام.آي.تي "وكامبردج، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، وأكدوا أنهم لم يسمعوا بحالة مشابهة من قبل في أي مكان من العالم.

وفي هذا السياق، تقول بوجانا إن العلماء أبلغوها بوجود حالات يكتب فيها أشخاص بالمقلوب أو يقرأون بالمقلوب، لكن لم يسبق لهم أن سمعوا بحالة تشبه حالتها التي أطلقوا عليها اسم "ظاهرة التوجه المكاني".

ويشير العلماء إلى أن بوجانا ترى كل شيء من حولها بصورة طبيعية جداً، لكن ما يحدث هو أن الصور تنقلب رأساً على عقب في مكان ما من دماغها فتظهر الأشكال أمامها بالمقلوب.. الناس والأشياء.. الشوارع والمرتفعات.. الكمبيوتر والتلفزيون.. كل شيء بالمقلوب.

وما يزيد الأمر غرابة هو أن هذه السيدة خبيرة اقتصادية تتعامل مع الكمبيوتر معظم الوقت، ولذلك فهي تستخدم كمبيوترا خاصا ولوحة مفاتيح مقلوبة.. حتى أنها حين تريد متابعة ما يعرضه التلفزيون فهي لا تستمتع إلا بمشاهدة الأحداث عبر تلفزيونها المقلوب.

وتؤكد أن هذه الحالة النادرة التي ترافقها منذ ولادتها، قد تبدو غريبة جداً للآخرين لكنها بالنسبة لها طبيعية 100%.