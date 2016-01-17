الرحلة الثانية - الحلقة 14

• قبل خروح فريق على خطى العرب من الخرخير، لابد من نصب ترحالهم في آخر نقطة في المنطقة وهي قبائل المناهيل.

• الضب والإبل والقهوة هم مرافقو المناهيل، فحليب الإبل والقهوة هما كرم ومشرب هذه القبيلة، أما الضب فهو المصدر الأساسي لصنع عكة السمن والقهوة.

• وجهة الفريق إلى إرم ذات العماد المدفونة سريا تحت رمال العربية، لكن قبل الوصول إلى هناك أوقف فريق الرحلة عند حاجز الحدود، لأن معجبي البرنامج هذه المرة هم جنود الأمن الداخلي.

• هذه الرحلة ستعرفكم على عنصر مهم في فريق وهو الكلب (وذهان) الذي يقرر أخذ حمام رملي لتدليل نفسه بعد منافسة في مطاردة أرنب بري.

• هدف عيد اليحيى الوصول إلى إرم ذات العماد، وللوصول إلى هناك يجب المرور في قلب الرمال العربية والوقوف عند قعد الأضيار، أعلى الكثبان الرملية في صحاري العرب، حيث حسب اعتقاد عيد اليحيى أن إرم ذات العماد مدفونة تحته.