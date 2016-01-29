- رحلة أخرى بين آبار الربع الخالي، يوثقها فريق على خطى العرب وهي آبار شرورة واحدة من الآبار التي اندثرت تحت الرمال العربية.

- رغم صعوبة الرحلة التي يخوضها الفريق، إلا أن حسا ترفيها يطغى دائما، فهذه المرة يقوم الفريق بمسرحية على رمال الربع الخالي تقدم استعمالات الوصفة الطبية التي أطلق عليها عيد اليحيى "وصفة على خطى العرب".

- هذه المرة لم يكن من السهولة الوصول إلى بئر أوبار، فتطلب الأمر تدخل سلاح الحدود السعودي من أجل بلوغ البئر الذي يتوسط الحدود السعودية العمانية اليمنية.