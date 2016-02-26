- يشد فريق على خطى العرب رحاله إلى الجنوب السعودي ليصل إلى نجران و تحديداً إلى مدينةِ الاخدود حيث حدثت المذبحة ُالتاريخة التي أوقعها ملك حِمْيَر بمسيحيي نجران، و دوّنت على صخور آبار حمى.

- (رُقمات ) كما عُرِفَتْ بها الأخدود التاريخية لتكشِفُ عن أسرار أُخدودها وأسرارِعصور ٍعاشتها على مدى عشراتِ آلاف السنين .

- يتناثرُ التاريخ على أرضِ الأُخدود مثلما الأرضُ التي بذرت ثم انبتت شواهدَ و بقايا حضاراتٍ و مُتَحضرين

