- يشد فريق على خطى العرب رحاله إلى الجنوب السعودي ليصل إلى نجران و تحديداً إلى مدينةِ الاخدود حيث حدثت المذبحة ُالتاريخة التي أوقعها ملك حِمْيَر بمسيحيي نجران، و دوّنت على صخور آبار حمى.
- (رُقمات ) كما عُرِفَتْ بها الأخدود التاريخية لتكشِفُ عن أسرار أُخدودها وأسرارِعصور ٍعاشتها على مدى عشراتِ آلاف السنين .
- يتناثرُ التاريخ على أرضِ الأُخدود مثلما الأرضُ التي بذرت ثم انبتت شواهدَ و بقايا حضاراتٍ و مُتَحضرين
الحلقة 20
- يشد فريق على خطى العرب رحاله إلى الجنوب السعودي ليصل إلى نجران و تحديداً إلى مدينةِ الاخدود حيث حدثت المذبحة ُالتاريخة التي أوقعها ملك حِمْيَر بمسيحيي نجران، و دوّنت على صخور آبار حمى.