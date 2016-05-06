الحلقة 30 (الأخيرة)

• الحلقة الأخيرة من حلقات الرحلة الثانية .. الثلاثون، نفتح نافذة على الفِناء الخلفي لخطى العرب لعرض خفايا الكاميرا مع حلقات الرحلة الثانية.

• عيد ذهب بقدراته إلى أبعد من التاريخ والجيولوجيا، فقد كان ممثلا وراكبَ خيل محترفاً ومُحَضرا للدواء العربي الشافي، وهو أيضا متحمس لتوصيل ِالروايات التاريخية حد افتراش الصخور.

• سنة ثانية تَطوي أوراقـَها، مضت أيام الرحلة الثانية من خطى العرب سريعاً ، هذه الرحلة كانت مليئة بالمغامرات التي عاشها الفريق وعشناها معهم.

• شخصيتان اقتحمتا ساحة على خطى العرب: بوعشري، الذي حمل لقبَ كبير ِأمناءِ الميدان، كان على قَدْرِ لقبه، فهو مؤلف الأشعار السريعة وحافر الآبار المندثرة وأيضاً المتطوع لأداء الأدوار التمثيلية والصيعري الذي ضارب على بوعشري الذي لم يترك دوراً إلا وقفز إليه دون طلب من أية جهة.