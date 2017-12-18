مصدر حياة الأرض سيتحول إلى قاتل كواكب جماعي!

تشكل الشمس أكثر من 99% من كتلة مجموعتنا الشمسية، جاذبة ثمانية كواكب إلى مدارها.

يبلغ قطرها نحو 1.4 مليون كلم أي ما يعادل 109 أضعاف قطر الأرض وإكمالها مدار درب التبانة يستغرق 250 مليون عام.

عمر الشمس يقدر بـ5 مليارات عام وتبعد عن الأرض 150 مليون كيلومتر.

ويستغرق ضوء الشمس الساطع وصوله إلينا نحو 8 دقائق.

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وفي كل ثانية تحول أكثر من مليون طن من الهيدروجين إلى طاقة داخل نواتها التي تصل حرارتها إلى خمسة عشر مليون درجة مئوية.

إنها نشطة مغناطيسياً، يشمل نشاطها على الأرض الشفق القطبي وتعطل اتصالات اللاسلكية والطاقة الكهربائية وتغييرها لتركيبة غلاف الجو الأرضي.

مصير الأرض مرتبط بمصير الشمس، فمثلما هي سبب حياتنا على الأرض، ستكون سبب زوالنا.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser ماذا لو انطفأت الشمس؟

بعد حوالي 3.5 مليار سنة سيزيد سطوع الشمس بنحو أربعين في المئة مسبباً غليان المحيطات وذوبات القطبين وزوال غلافنا الجوي محولة الأرض إلى كوكب قابل للحياة.

يلي هذه المرحلة توسع الشمس لتلتهم كواكب عدة من بينها الأرض.