العربية_معرفة.. الطاقة البديلة ما قبل التاريخ

كانت الشمس والهواء والمياه وحتى الكائنات الحية، مصادر الطاقة الأساسية التي استغلتها شعوب ما قبل التاريخ، في كل احتياجاتها من التدفئة إلى الحروب.

وأول من استخدم الطاقة الشمسية على نطاق واسع كان الفراعنة، حيث بنوا بيوتهم بطريقة تجمع بها حرارة الشمس في النهار وتفرزها في الليل.

الأوروبيون في القرن الثاني قبل الميلاد طوَّروا الناعور، مستخدمين طاقة المياه لطحن القمح.

أما في القرن الثالث قبل الميلاد حول الإغريقيون الشمس إلى سلاح دمار.

ويرجح مؤرخون أنهم استخدموا دروعا معدنية كمرايا لتركز فيها أشعة الشمس ثم عكسها تجاه سفن العدو المتقدمة لحرقها.

الحيوانات هي الأخرى قامت بدور مهم في توليد الطاقة، حدث هذا في الألف الثامن قبل الميلاد، حين بدأ الإنسان بترويض الحيوانات البرية ليستخدمها في الزراعة والحصاد بأوقات قياسية.