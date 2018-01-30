الطاقة البديلة لاعب أساسي في ميادين الرياضة

أكبر #ملاعب العالم تستهلك طاقة تكفي لإمداد مدينة صغيرة بالكهرباء، فتكلفة عالمية تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.

ما فتح الباب أمام #الطاقة_البديلة، لتدخل مجال الرياضة ولتصبح لاعبا أساسيا فيه.

مئات الميادين الرياضية تبنت الطاقة البديلة، معظمها في أميركا الشمالية.

لكن #كرة_القدم في أوروبا وأميركا الجنوبية اعتنقت مبدأ الطاقة النظيفة أكثر من أي رياضة أخرى.

نوادي #هولندا بلد الطواحين كانت أول من تبنى الطاقة البديلة رياضيا إذا جاز القول. بعضها يعتمد على طاقة الرياح بالإضافة إلى الطاقة الشمسية.

ملعب ماني جارينشا البرازيلي يحظى بالاعتماد الأكبر على الطاقة البديلة من بين ملاعب كرة القدم .. بل وبني من مواد ملعب آخر تم هدمه في ما يشبه عملية إعادة تدوير عمرانية.

لكن نادي أرسنال هو الوحيد الذي يحظى باكتفاء كلي بالطاقة البديلة.

مستقبل الطاقة البديلة في عالم الرياضة بات أمرا لا مفر منه.. اللجنة الأولمبية ذهبت حد إدراج تبني تدابير لحماية البيئة كأحد الاشتراطات لاستضافة الألعاب الأولمبية.