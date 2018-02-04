أكبر شركات العالم تستند إلى مستقبل بالطاقة البديلة

تختلف طرق كبرى المؤسسات باستعمال الطاقة البديلة إلا أن الهدف واحد، وهو الاعتماد الكلي على الطاقة البديلة والالتزام بمستقبل نظيف وصديق للبيئة.

"وولمارت" عملاق التسوق الأميركي تبنت الطاقة البديلة كوسيلة لإنتاج كهرباء متاجرها، وتخطط لرفع اعتمادها على الطاقة البديلة لتغطية خمسين في المئة من احتياجاتها بحلول العام 2025.

من جهتها ستستثمر "أيكيا" السويدية 680 مليون دولار في مجال الطاقة البديلة على مدى السنوات الخمس المقبلة في مشاريع إنتاج الطاقة من الرياح والشمس.

أما غوغل فخصصت 300 مليون دولار لتطوير ما يقارب 25 ألف محطة توليد للطاقة الشمسية، بل أعلنت أن مراكز بياناتها التي يعمل فيها 60 ألف موظف تعتمد كليا على الطاقة البديلة.

بدورها، أعلنت أمازنون أنها ستمد جميع مراكز بياناتها في العالم بالطاقة البديلة، واتخذت أول خطوة ببناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في ولاية فيرجينيا.