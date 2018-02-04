دول غامرت في مجال الطاقة البديلة.. وحققت نجاحاً باهراً

غامرت معظم دول العالم في مجال الطاقة البديلة، لكن المردود الذي استطاع بعضها تحقيقه فاق التوقعات.

وأثبتت ألمانيا أنها رائدة في هذا المجال، ففي عطلة رأس السنة الماضية أغلقت المصانع والمكاتب والمدارس، ما سبب فائضا في مخزون الكهرباء الذي تنتجه الطاقة البديلة في ألمانيا.

قانون العرض والطلب دفع بأسعار الكهرباء إلى ما دون الصفر، فوجدت الحكومة الألمانية نفسها تدفع بدل أن تقبض لمن يستخدم الكهرباء .

من جهتها، استغلت كوستاريكا موقعها كجزيرة بركانية، فبينما رأى البعض في البراكين بيئة طاردة، حولتها كوستاريكا إلى مصدر للطاقة الحرارية مغطية كامل احتياجاتها الكهربائية عبر الطاقة البديلة من البراكين والرياح.

وفي تأكيد على اختيارها لمستقبل الطاقة البديلة بنت الصين جزءا من طريق سريع بالألواح الشمسية من أجل استخدامها للإضاءة ولتدفئته أثناء الشتاء لمنع تراكم الثلوج عليه.

آخر أمثلة الطاقة البديلة تجدها على متن طائرة solar impulse التي تحلق بالطاقة الشمسية، ونجحت في إكمال رحلة حول العالم دون قطرة وقود واحدة .