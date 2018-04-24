لماذا لا تُستخدم التحلية لحل أزمات شح المياه؟

تحلية المحيطات والبحار تحل أزمة ندرة المياه، حيث تفصل الأملاح الذائبة والمعادن الأخرى عن المياه، وتتوفر عدة طرق للتحلية:

- الطريقة الأكثر انتشاراً هي التناضح العكسي: ضخ مياه بضغط عال عبر أغشية ترشيح خاصة تمنع عبور الملح الذائب. فيعالج الماء الناتج في آخر العملية ليصبح صالحاً للاستهلاك البشري.

- أما التحلية الحرارية أو التقطير فتعتمد على الحرارة، إذ تتبخر المياه ويتحول الملح فيها إلى كريستال. ثم يمر البخار عبر خزانات ذي ضغط متزايد لإنتاج مياه سائلة خالية من الملح في آخر العملية.

التقنيات متوفرة لكن العراقيل تكمن في أن العملية تستهلك كمية كبيرة من الطاقة. الملح يذوب في المياه بسهولة مكوناً روابط كيمياوية قوية يصعب كسرها، ما يجعل العملية مكلفة للغاية، كمضاعفة سعر الماء في بعض الأحيان بعشر مرات.

وتتواجد معظم محطات التحلية في مناطق قاحلة وجافة. وبحسب جمعية التحلية الدولية هناك 18 ألف محطة في 150 دولة. وتتربع السعودية بـ27 محطة تحلية على المركز الأول عالمياً.