ماذا لو اختفت المياه؟ مصير يقودنا التغيير المناخي نحوه بثبات.

فالسحب تصبح شيئاً من الماضي، كونها مكونة من تبخر المياه. ومع ذلك تختفي الأمطار والثلوج والأعاصير والعواصف. وستكون التقلبات الجوية الوحيدة بأنماط الرياح.

اختفاء المياه يعني اختفاء القطبين.

ومع زوال غطائها الثلجي، ستتحول القارة القطبية الجنوبية إلى أرض قاحلة تبرزها سلاسل الجبال وأودية ضخمة.

وفي نهاية المطاف ستتلاشى الحياة النباتية كونها خسرت مصدر الحياة، المياه، ومعها الحيوانات والبشر.

ستتخذ أرضنا ملامح صحراء ضخمة، وسيشهد الكوكب حرارات شبيهة في الغليان، فالمحيطات تعمل كخزان حرارة للأرض، تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء ما يمنع ارتفاع الحرارة.

بلا المحيطات، سينتشر ثاني أكسيد الكربون في الجو، رافعاً بذلك الحرارة إلى درجات قياسية على غرار ما حصل لكوكب الزهرة الذي يعيش في ظل حرارة تبلغ 460 درجة مئوية.