جلب المياه مشقة يومية للقروية الصومالية

الحصول على مياه صالحة للشرب حلم يراود سيدة تعيش في قرية على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة #مقديشو.

تتردد حواء محمد على البئر لجلب المياه، ذلك أن بئري القرية الوحيدتين لا توفران مياها نظيفة وكافية.

وأصبح عمقهما قريبا من السطح بفعل الإهمال، حيث الأحجار والدلاء المصنوعة من العلب البلاستيكية تعلو المياه.

أما طريقة جلب المياه فهي تقليدية بدائية تتطلب من النساء المكلفات غالبا بذلك وفق العادات المحلية، جهودا بدنية كبيرة.

عادات لم ترحم فتيات صغيرات جدا من مهمة يصعب على الكبار القيام بها.

فيما ساهم الانهيار الجزئي في جسر #القرية التي تعزلـها مياه #المحيط_الهندي كذلك في مشكلة إيصال المياه إلى القرية، ما يُضطر النساء إلى عبور مياه البحر التي قد يترفع مستواها أحيانا بسبب المدّ البحري.

في ظل غياب دور السلطات المحلية في ترشيد استخدام المياه، وتوفير مصادر مياه نظيفة تبقى أزمة شح المياه قائمة في البلاد.