تغيرت اللعبة وبقي الشغف

يجتاح ملاعب مونديال 2018 غزو تكنولوجي، فالتقنية ستكون متواجدة بقوة خلال المباريات لتكون عاملا مؤثرا في الفصل في بعض القرارات. فبعد إدخالها إلى مونديال 2014، قررت فيفا استمرار استخدام تكنولوجيا خط المرمى " GLT" لبطولة كأس العالم لهذا العام.

وتستخدم هذه الخاصية لتحديد عبور الكرة بكامل محيطها خط المرمى من عدمه، فتساعد الحكم على اتخاذ القرار النهائي بشأن مشروعية الهدف.

وستثبت 14 كاميرا عالية السرعة في مواقع مرتفعة موجهة نحو المرمى في أرجاء المعلب، بواقع 7 كاميرات لكل مرمى كي تقوم بمتابعة الكرة والتقاط موضعها بشكل مستمر.

ولأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم سيتم اعتماد تقنية الفيديو المساعد للحكم "VAR".

وهذه التقنية تتيح لحكم المباراة في الحالات المثيرة للجدل، اللجوء إلى #الفيديو لمشاهدة اللقطة من جديد، أو أخذ آراء حكام يتابعون اللقطة على شاشة خاصة.

كما يمكن اللجوء إلى الخاصية في 4 حالات قد تغير مجرى المباراة هي: الجدل في حالة احتساب الهدف من عدمه، وقرار متعلق بركلة جزاء، واستخدام بطاقة حمراء لطرد لاعب، وتوجيه إنذار أو بطاقة حمراء للاعب الخطأ.

وللتسهيل أكثر على الحكام وتقليص هامش الأخطاء أطلقت شركة هوبلوت السويسرية ساعة متطورة خاصة تمكن الحكام من اتخاذ القرارات من مسافة بعيدة حتى لو لم يشاهدوا الكرة، فهي موصولة عبر الإنترنت بكابينة خاصة بتقنية الفيديو، ويتم عرض القرار النهائي عليها في أقل من ثانية، فإذا تم احتساب الهدف مثلا تعرض كلمة GOAL على شاشة الساعة.