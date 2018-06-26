السياحة في قلاع متحركة من عصر السفر الذهبي

للرفاهية عادة مرافقها الثابتة على الأرض، لكن هناك من شحن الرفاهية عبر القارات على سكك حديدية. فالقطارات الفاخرة قلاع متحركة تبهر بعظمتها.

والقطار الذي ولدت منه أشهر قصة لاغاثا كريستي، الشرق السريع كان ملك القطارات وقطار الملوك.

ولا يزال يفوه بمغامرات الماضي لكن بنسخة مصغرة تقوم برحلات من لندن إلى البندقية.

خشب القطار اللامع، ومقاعده المخملية، ولمساته الملكية، ينثرون بقصص وأسرار عصر السفر الذهبي.

ولتجربة إفريقية مميزة يمكن أن تستقل القطار الأزرق في جنوب إفريقيا من بريتوريا إلى كيب تاون، حيث الفخامة الحقيقية للقطار الأزرق، التي توجد خارج نوافذ مقصوراته الفارهة، فهناك مناظر سافانا إفريقية تتقاتل بين غابات وبساتين كشريط سينمائي.

ويقول المسافرون إنك لم تخض تجربة السفر على أصولها دون الترحال 14 يوما في قطار النسر الذهبي عبر سايبيريا. حيث تجرك قاطرة بخار سوفيتية عبر مناظر اعتاد عليها الزوار في رحلاته.

ومن ألوان كازان وبحيرة بايكال الأكبر في العالم عبر مونغوليا وخيم التاتار إلى مدينة فلاديفوستوك حيث تغازلك المناظر خارج مقصورة تعيد راكبها إلى مجد الإمبراطورية بأزرقها الثري وأصفرها الذهبي.