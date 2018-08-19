صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز من أكبر صالات العالم

تغادر أفواج الحجاج بلدانها متجهة إلى مطارات ثلاثة في المملكة العربية السعودية، أكبرها الملك عبد العزيز الدولي في جدة يليه مطارا المدينة والطائف.

ويحتوي مطار الملك عبد العزيز على ثلاث صالات لكن إحداها مخصصة للحجاج فقط.

شيدت الصالة على مساحة خمسمائة وعشرة آلاف متر مربع سنة 1981 لتصنف واحدة من أكبر صالات المطارات في العالم.

وتغطي الخيام البيضاء أسقف المبنى لتبدأ رحلة الحجاج بخيم كتلك التي في المشاعر المقدسة.

وتصل القدرة الاستيعابية للمبنى إلى 70 ألف حاج خلال 18 ساعة وتتسع الصالات لـ 312 رحلة يومياً.

وتحتوي على 26 موقفاً للطائرات، و18 بوابة للسفر و184 شباكا للجوازات..

فيما تضم المنطقة المكشوفة 20 قاعة انتظار للحجاج وتوفر أربعين مصلى وستة وخمسين مجمعاً لدورات المياه.

يبدأ الواصلون رحلتهم بإجراءات الصحة وإجراءات الوصول في منطقة الجوازات ليستقل الحجاج بعد ذلك الحافلات الخاصة المتجهة إلى المشاعر المقدسة.