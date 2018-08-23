تعرف على أغرب تقاليد الحجاج

في المشاعر المقدسة وخلال أيام الحج تلتقي الثقافات والأعراق والأجناس والألوان في مكان واحد وتصهر كلها لتتحول هذه الاختلافات وتتوحد بالعبادة وأداء المناسك بلباس أبيض يشبه نقاء قلوبهم.

لكن بعض الحجاج يرتبط بعادات وتقاليد غريبة في الحج، فلكل جنسية أو منطقة تميز خاص.

واعتاد الحجاج القادمون من روسيا الاتحادية على الاحتفاظ بالأساور اليدوية التي تعطى لهم فور وصولهم لمكة ويكتب فيها رقم حملته في الحج واسم رئيسه والعنوان.

وعند عودتهم إلى بلادهم يبرزونها لأصدقائهم وأقاربهم لأنهم يعدونها أول هدية اقتنوها من مكة المكرمة بالإضافة لشربهم ماء زمزم وقوفا ومتجهين للقبلة.

بينما بعض حجاج تركيا لهم تقليد غريب، حيث يقومون بوضع اسم المرأة التي تزوجت ومضى على زواجها عام في ورقة تعلق بخيط يربط بشجرة في عرفات معتقدين بأن هذا التصرف قد يجلب العلاج وينهي مشكلة العقم.

أما حجاج جنوب شرق آسيا فيحرصون على شراء الأواني المنزلية بالرغم من أنها تصنع في بلدانهم لكنهم يتفاخرون بها أمام أصدقائهم في احتفاليات زفاف أبنائهم فيطبخون الطعام فيها وتعم السعادة للحاضرين في الزفاف بسبب أن الطعام طبخ في أوان جاءت من مكة المكرمة.

ولما لمياه زمزم من ارتباط وثيق بمكة المكرمة فإن حجاج الهند لديهم عادة بتعبئة ماء زمزم ذي اللترات الخمسة ويمكن أن تبقى لديهم لمدة سنتين أو ثلاث فهم يضعون القليل من مياه زمزم على وعاء كبير مملوء بالثلج وبذلك يحصلون على كمية أكبر من هذه المياه المباركة.