بريق النجوم في السماء يخفي حقائق علمية مذهلة

في الكون الشاسع ما يلمع ويضيء.

إنها نجوم تبعد عنا بضعة سنوات ضوئية بمعنى آخر، مليارات الكيلومترات.

نلتفت إلى ضوئها الجميل والخادع الذي يلون سماءنا.. وننسى أنه ناتج عن أعنف عملية كيميائية في الكون.

النجم جسم غازي مكون من عناصر مشعة كالهيدروجين والهيليوم، تتفاعل لتكون جسما كرويا متماسكا بفعل قوى الجاذبية.

التفاعل هذا يسبب ضغطاً هائلاً وارتفاعاً فائقاً في درجات الحرارة، منتجاً اندماجات نووية وطاقة على صورة إشعاعات كهرومغناطيسية تضيء بها النجم.

النجوم أكبر مصدر للطاقة في الكون، وتستمد الكرة الأرضية طاقتها من الشمس، وفي مجرتنا "درب التبانة" نحو 100 مليار نجمة أخرى.

أما في الكون، فهناك تريليون مجرة، ولكل مجرة نحو 100 مليون نجمة كحد أدني.

أعمار معظم النجوم التي نعلم بها تتراوح ما بين مليار وعشرة مليارات سنة.

النجوم التي ترسم صوراً في السماء تسمى كوكبات، ويطلق عليها اسم يدل على الشكل الذي رسمته.

أكبر كوكبة هي "الشجاع" وأصغرها "الصليب الصغير"، وبينهما أكثر من80 كوكبة أخرى.