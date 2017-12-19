لغز الشفق القطبي مصدر للخرافات والقصص المرعبة

لآلاف السنين كانت هذه الظاهرة مصدرا للخرافات والقصص المرعبة وأحجية بلا إجابات. إنه الشفق القطبي أو #آورارا كما سماها غاليليو على اسم آلهة الفجر الإغريقية.

أول رصد للظاهرة يعود إلى 30 ألف عام، ودوّنها الإنسان على جدران الكهوف في #فرنسا .

سبب الظاهرة تفاعل الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض.

عندما تقترب #الرياح_الشمسية، التي هي انبعاث جزيئات من الشمس من الأرض تنجذب إلى القطبين الشمالي والجنوبي بسبب حقليهما المغناطيسيين، وتختلط مع الغازات الموجودة في الغلاف الجوي، ما يسبب توهج الغاز لتظهر الألوان الخلابة الرائعة.

تبرز الظاهرة في شمال إسكندنافيا و #آيسلاندا وآلاسكا وشمال كندا.

الظاهرة لا تقتصر على القطب الشمالي، بل يمكن رؤيتها أقصى جنوب الكرة الأرضية، خصوصا في تشيلي والأرجنتين ونيوزيلاندا وأستراليا.