العربية_معرفة.. من هنا جاءت فكرة الأقمار الصناعية

طور العقل البشري الأقمار الصناعية فهي تتحرك فوق الأرض بسرعة 30 ألف كلم في الساعة، وترصد الجو وتتنبأ بالكوارث الطبيعية وتربط مليارات الأشخاص في شبكة اتصالات ضخمة ودونها معظم أدواتنا التكنولوجية تفقد قيمتها.

لكن رغم ما تمثله هذه الأجهزة من قدرة الإنسان على التطور فهي بنيت واستندت على طريقة ملاحة بدائية عمرها مئات السنين.

وتستخدم الأقمار الاصطناعية النجوم كأحد طرق تحديد مسارها.

وتحمل الأقمار الاصطناعية كاميرات لتعقب النجوم تقارَن صورها مع مواقع النجوم المسجلة في الفهرس الفلكي المعتمد.

وتطابق الصور مع مواقع النجوم المسجلة في برمجية القمر الصناعي يسمح له بتصحيح مساره إذا لزم الأمر وإرسال إحداثياته إلى محطة أرضية.

واقترح علماء البنتاغون نظام إحداثيات للأقمار الاصطناعية يستعين بالأشعة السينية التي تنبعث من النجوم، وهو ما يحمي الأقمار من اختراق يهدف إلى تغيير مسارها لتعطيل مهامها.

وتعقب النجوم تقنية كانت معتمدة أيضا في الصواريخ الباليستية طويلة المدى، وذلك قبل أن يتم تطوير نظام الملاحة الذاتي في الصواريخ الأكثر ملائمة لهذا الغرض.