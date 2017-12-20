العربية_معرفة.. 4 دول عربية تنافس بالسباق الفضائي

رغم تأخرها في دخول السباق الفضائي، إلا أن وكالات الفضاء والأرصاد العربية تتمتع بنشاط مضطرد.

وأطلقت #مصر الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في السبعينيات، وأرسلت أقمارا اصطناعية لأغراض بيئية وعلمية وعسكرية، وتعمل حاليا على تطوير وكالة فضاء وطنية.

أما في #السعودية فمركز الأبحاث الفضائية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم توصل إلى صنع أقمار اصطناعية للأبحاث والاستشعار والاتصالات، ويحظى المركز باتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء الروسية.

وأسست #الجزائر بدورها وكالة فضاء وطنية عام 2002، بهدف جعل الفضاء وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مرسلة 4 أقمار اصطناعية إلى الفضاء حتى الآن.

أما #الإمارات فتعتبر الدولة العربية ذات البرنامج الأكثر طموحا، فبالإضافة إلى خطتها إرسال مسبار لدراسة المريخ بحلول العام 2021 عبر مركز محمد بن راشد للفضاء، تخطط أيضا إلى بناء أول مدينة على الكوكب الأحمر خلال مئة عام.