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الطاقة البديلة.. نقاط ضعف في الصناعة الصاعدة

المصدر: دبي - قناة العربية
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على الرغم من الحماس الكبير والتوجه العالمي نحو #الطاقة_البديلة إلا أن ذلك لا يحول وجود نقاط ضعف في هذه الصناعة الصاعدة.

فطاقة #الرياح مثلا يسبب استخدامها ضوضاء ويؤثر على الحياة البرية.

كما تحتاج الطاقة الهيدروكهربائية على سدود تؤثر أيضا على البيئة وتتسبب بأضرار لاسيما على الثورة السمكية.

أما الطاقة الشمسية مكلفة وتحتاج مساحات واسعة.

وواقع اعتمادها الكلي على الشمس يجعل استخدامها غير مجدٍ أو على الأقل غير فعال في أكثر من مكان في العالم.

بشكل عام.. أبرز العقبات في وجه الاعتماد على الطاقة البديلة هي التكلفة الباهظة خاصة على الأفراد.

وتحتاج إلى بنى تحتية حديثة، إضافة إلى تكلفة صيانتها المرتفعة.

عيوب وجوانب ضعف تجعل من خطط الاعتماد على الطاقة البديلة حاليا أمرا بعيد المنال، بانتظار تقدم وتطور هذه التكنولوجيا بغية توفيرها حلولا شاملة مستقبلا.

كلمات دالّة

#الطاقة البديلة, #الرياح
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