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الأردن يتبنى طاقة بديلة لتخفيف العبء عن المواطن والدولة

المصدر: دبي - قناة العربية
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لم يكن أبو أحمد يعلم بأن لأشعة الشمس فائدة كبيرة ستصب في جيبه مباشرة، وهذا ما تثبته فاتورة الكهرباء التي انخفضت قيمتها لأكثر من 80% بفائض طاقة كبير بعد تركيبه أنظمة خلايا وسخانات تعمل بـ #الطاقة_الشمسية. وجاء هذا البديل بدعم من وزارة الطاقة للتوفير على المواطن من جهة، وتخفيف فاتورة البلاد النفطية من جهة أخرى.

مشرع حكومي تنموي يستخدم الطاقة البديلة في إنتاج الكهرباء يهدف إلى تخفيف العبء على ميزانية دولة مستوردة للطاقة. وتعمل أكثر من 180 جمعية محلية منتشرة في #الأردن على تنفيذ هذا المشروع الذي غطى أكثر من 20% من حاجة الأردن من #الكهرباء حتى بداية هذا العام.

وفي وقت يرزح فيه الأردن تحت التزامات دولية تتفاقم مع ارتفاع أسعار الوقود، بات استغلال الطاقة المتجددة ضرورة في بلد يعاني من ارتفاع فاتورته النفطية من ناحية، وتغيرات إقليمية من ناحية أخرى، فاقمت منها أزمات اللجوء المتعاقبة.

كلمات دالّة

#الطاقة الشمسية, #الأردن, #الكهرباء, #فاتورة, #ميزانية, #وزارة الطاقة
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