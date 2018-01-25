تعرف على كيفية عمل ألواح الطاقة الشمسية بالمنازل

تعد الطاقة الشمسية أكثر مصادر الطاقة المتجددة وفرة، حيث يصيب الأرض في كل لحظة أكثر من 173 ألف تيراواط.

التوجه العالمي نحو مصادر الطاقة البديلة زاد من الاعتماد على الألواح الشمسية كمصدر للطاقة.

تتكون الألواح الشمسية من خلايا ضوئية تحول ضوء الشمس الساقط عليها إلى تيار كهربائي مستمر. هذه الطاقة ترسل إلى بطاريات شحن تخزنها.

الأجهزة المنزلية تعمل بالتيار المتردد، ولذا يضم النظام محولاً للتيار يحول ما أنتجته الألواح الشمسية من تيار مباشر إلى تيار متردد.

وفي حالة امتلأت البطارية بالطاقة، تغلق قطعة تعرف بمنظم الشحن، منعاً لتلف البطارية ويذهب المتبقي من أشعة الشمس دون أن يستغل.

بعض الدول توفر نظاماً آخر يعرف بالنظام المزدوج أو العمومي. هذا النظام يستغني عن البطارية ومنظم الشحن ويوصل النظام في المنزل بشبكة الكهرباء العمومية، ليرسل إليها الفائض من الكهرباء. بمعنى آخر يصبح صاحب المنزل وكأنه يبيع الفائض من الطاقة التي أنتجها منزله لمصلحة الكهرباء.

هذا النوع من الأنظمة يتطلب عدادات خاصة وأنظمة تشغيل خاصة في مصالح الكهرباء لا تزال معظم الدول العربية لا توفرها.