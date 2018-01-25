عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية_المعرفة الطاقة البديلة

مجمع نور في المغرب من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية عالميا

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

رأى المغرب في شعاع الشمس فرصة ذهبية تبعده عن اعتماده على الطاقة المستوردة وتقربه من مستقبل تضيئه الطاقة البديلة.

مجمع نور للطاقة الشمسية في ورزازات المغربية.. من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، ويشمل 4 مراحل.

تم وصل نور 1 بشبكة كهرباء المغرب عام 2016، ومن المخطط أن يتم إكمال نور 2 و3 و4 العام الجاري.

المجمع سيغطي مساحة 30 كلم مربع، وستصل سعة إنتاجه إلى 580 ميغاواط تمد أكثر من مليون منزل بالطاقة.

فوائد المشروع لا تقتصر على الاقتصاد بل تشمل البيئة أيضاً.

وسيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 760 ألف طن سنوياً.

خطة المغرب للطاقة البديلة لا تقتصر على مشروع نور، فحالياً تغذي الطاقة البديلة المغرب بـ32% من احتياجاته للطاقة.

تعمل السلطات المختصة على رفع النسبة إلى 42% بحلول 2020، وهدفها الوصول إلى 52% في العام 2030.

كلمات دالّة

#العربيى المعرفة, #الطاقة البديلة
إقرأ أيضاً الأردن يتبنى طاقة بديلة لتخفيف العبء عن المواطن والدولة الأردن يتبنى طاقة بديلة لتخفيف العبء عن المواطن والدولة 07:49 GMT
إقرأ أيضاً تعرف على كيفية عمل ألواح الطاقة الشمسية بالمنازل تعرف على كيفية عمل ألواح الطاقة الشمسية بالمنازل 07:49 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر