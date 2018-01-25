مجمع نور في المغرب من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية عالميا

رأى المغرب في شعاع الشمس فرصة ذهبية تبعده عن اعتماده على الطاقة المستوردة وتقربه من مستقبل تضيئه الطاقة البديلة.

مجمع نور للطاقة الشمسية في ورزازات المغربية.. من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، ويشمل 4 مراحل.

تم وصل نور 1 بشبكة كهرباء المغرب عام 2016، ومن المخطط أن يتم إكمال نور 2 و3 و4 العام الجاري.

المجمع سيغطي مساحة 30 كلم مربع، وستصل سعة إنتاجه إلى 580 ميغاواط تمد أكثر من مليون منزل بالطاقة.

فوائد المشروع لا تقتصر على الاقتصاد بل تشمل البيئة أيضاً.

وسيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 760 ألف طن سنوياً.

خطة المغرب للطاقة البديلة لا تقتصر على مشروع نور، فحالياً تغذي الطاقة البديلة المغرب بـ32% من احتياجاته للطاقة.

تعمل السلطات المختصة على رفع النسبة إلى 42% بحلول 2020، وهدفها الوصول إلى 52% في العام 2030.