العربية معرفة.. الاكتئاب أنواع وأشكال

الشعور بالحزن أو الإحباط بين حين وآخر جزء طبيعي من دورة الحياة. لكن للمكتئب، الأمر أشبه بدوامة وحلقة مفرغة.

الاكتئاب ليس قسوة يفرضها المرء على نفسه، بل اضطراب مزاجي ذو تأثير على الشعور والتفكير.

تاريخ العائلة أو الشخصية القلقة وعدم الثقة بالنفس والإدمان جميعها عوامل.

وقد يتزامن #الاكتئاب أيضا بأمراض خطيرة وهو أنواع.

الاكتئاب الشديد تظهر أعراضه يوميا على مدى أسبوعين على الأقل. ويؤثر على العمل والنوم والدراسة والقابلية على الحياة. وقد يظهر مرة واحدة لكنه غالبا ما يتكرر.

اضطراب الاكتئاب المستمر أعراضه تستمر لسنتين على الأقل.

وهناك اكتئاب ناتج عن ظروف معينة كمرحلة ما بعد الولادة.

وهناك الاكتئاب الموسمي، وغالبا من يظهر شتاء، ويختفي ربيعا أو صيفا.

وفي اللائحة يسجل حضوره أيضا الاكتئاب الذهاني الذي يترافق مع اضطرابات عقلية منها الأوهام والهلوسة.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن 300 مليون شخص حول العالم يعانون من #الاكتئاب، نصفهم شخصوا بعوارض القلق أيضا.

نحو 15% من سكان العالم سيصابون بالاكتئاب في مرحلة ما من حياتهم.

ورغم توافر العلاج فإن أقل من نصفهم سيلجأون إليه لأسباب اجتماعية أو اقتصادية.