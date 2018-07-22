العربية معرفة .. الحزن أحد أقنعة الاكتئاب

أسباب كثيرة تحول دون علاج المصابين بالاكتئاب قد يكون أكثرها شيوعا الشعور بالخجل أو وصمة العار. لكن كثيرين لا يعون أعراضه، ولذلك لا يدركون إصابتهم.

الحزن أحد أقنعة #الاكتئاب لكن الأعراض تشمل العاملين الذهني والجسدي وتختلف من شخص أو مريض لآخر.

والأعراض منها فقدان الاهتمام أو المتعة بالأنشطة والهوايات، والشعور بالذنب، والصعوبة في التركيز أو التذكر أو اتخاذ القرارات.هذا غير الأرق الذي يصاحب غمامة الاكتئاب.

النوم أو الاستيقاظ مبكرا يصبح أشبه بمهمة صعبة في ظل قلة الطاقة وتزايد التعب. وتتغير الشهية ومعها الوزن. ويأتي الاكتئاب بوجع الرأس والتشنجات ومصاعب في الهضم.

وفي حالات شديدة، تحوم أفكار الموت و #الانتحار.

أما بالنسبة إلى العلاج فيبدأ بمصارحة النفس بأهمية البحث عن حل ومحادثة طبيب.

وفي حال التشخيص يمكن معالجة الداء بدواء أو بزيارات إلى الاختصاصيين النفسيين.