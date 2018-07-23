الاكتئاب لا يرحم قادة العالم والجبابرة

لا جبابرة ولا قادة العالم استطاعوا الهرب من شبح #الاكتئاب. تحت غيمة سوداء وجد بعضهم نفسه على هرم القوة واتخذ قرارات غيرت مسار التاريخ.

يعتقد أن اكتئاب #أبراهام_لينكولن كان وراثيا فقد عانى أهله من المالنخوليا، الوصف القديم للاكتئاب.

وواجه لينكولن أكثر من انهيار عصبي في حياته، كثيرا ما بكى، وتحدث بكثرة عن الانتحار. لا صفة ميزته أكثر من حزنه حسب أصدقائه الذين قال أحدهم: "حزنه يسيل منه وهو يمشي".

"عاد الكلب الأسود".. هذه كلمات #وينستن_تشرتشل عندما شعر بنوبة اكتئاب شديدة. شُخّصَ بما يعتقد أنه اكتئاب شديد واضطراب العاطفة ثنائي القطب.

عانى من نوبات اكتئاب استمرت لأشهر قضاها في فراشه لحقتها فترات من الطاقة والحركة المفرطة.

البعض عزا قوة تشرتشل الى مرضه، ممازحين بأنه لو كان رجلا مستقرا لما استطاع قلب موازين أكبر حروب العالم لصالح أمة كان الرايخ الثالث يستعد لغزوها جوا.