الانتحار بسبب الاكتئاب يقتل ألف جزائري كل عام

يحاول فتح صفحة جديدة في حياته بعدما لازمه الاكتئاب لشهور، فالانعزال عن المجتمع والتفكير في الانتحار أفكار لطالما راودت إبراهيم منذ أن ساءت حالته النفسية بسبب الطلاق.

ورغم صعوبة العودة إلى الحياة الطبيعية إلا أنه استطاع تجاوز شدة الصدمة النفسية بسبب اجتهاده في تطبيق تعليمات الطبيب النفسي الذي يرتاد عيادته بانتظام.

ثلاثون في المئة من الجزائريين يعانون من حالات الاكتئاب حسب إحصائيات رسمية تتسبب في انتحار ما يقارب ألف شخص سنويا، وهو تطور مخيف للظاهرة يعود إلى تغير النمط الاجتماعي وارتفاع سقف التطلعات لدى الكثير من المواطنين.

ويُرجع الأطباء الحالات الخطيرة للاكتئاب لعدم قدرة الشخص على تقبل المشاكل التي تصادفه وربط ذلك الشعور بتجارب وأحاسيس مؤلمة سابقة الأمر الذي يشكل له مضاعفات ويدخله في حالة من الاضطرابات النفسية.

وفي وقت تعرف حالات الإصابة بالاكتئاب في الجزائر تزايدا مستمرا ، يطرح مختصون إشكالية غياب ثقافة التشخيص والمعالجة لدى الطبيب النفسي لأسباب اجتماعية الأمر الذي ساهم في تزايد معدلات الانتحار.