عباقرة دفعوا الاكتئاب ضريبة لفنهم وفكرهم

كانوا نجوما يلمعون بفنهم وفكرهم، لكنهم عانوا من اضطرابات عقلية ضريبة لعبقريتهم.

التهم الاكتئاب أبرز من تربع على عرش علم النفس: #سيغموند_فرويد آمن بأن سلطة العقل فوق كل شيء لكنه عانى نفسه من أحد اكتشافاته: النفس البشرية مليئة بالاضطراب.

حاول فرويد معالجة اكتئابه ونوبات قلقه بدواء استخدمه أطباء ألمان لتنشيط الجنود وهو الكوكايين.

انتشار الإدمان والوفيات بسبب الكوكايين دفع فرويد إلى الابتعاد عنه كعلاج طبي، رغم استمراره في استخدامه الشخصي. رجح تلاميذه أن تحليل فرويد في النهاية كان الدواء الفعال، بينما أكد آخرون عدم تصالحه مع حالته النفسية إلى أن اعترف العالم بعمله.

المزاجية و عدم الاستقرار العقلي هيمنا على حياة عبقري الرسم #فان_خوخ القصيرة.

من اهتموا بشخصه على مرور السنين حاولوا تشخيصه. ورجحت الأغلبية أنه أصيب باكتئاب مع أعراض هوس وشغف شديد دفعته إلى رسم أجمل اللوحات. وانتحر جوخ في عمر الـ37.

تغلب #بيتهوفن على صممه بالموسيقى، لكنه لم يستطع التغلب على اكتئابه. يقال إن أجمل قطعه الفنية كتبت حين كان في أقصى اضطراباته العقلية. حاول معالجة نفسه بالدواء المتوفر آنذاك الأفيون والكحول ومات بمرض الكبد.