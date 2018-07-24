عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية_المعرفة الاكتئاب

الخجل من الاكتئاب.. يهدد صحة الرجل العقلية

المصدر: دبي – قناة العربية
رابط مختصر

وضعت مجتمعات كثيرة وصمة عار على #الاكتئاب.. فيشعر المصاب أحيانا بالذنب أو الخجل إثر ضغوط اجتماعية.

موضوع يهمك
?
لا مكان للاكتئاب وأعراضه بين أسعد شعوب الأرض التي تتقدمها فنلندا والنرويج والدنمارك وايسلندا، حسب تصنيف "تقرير السعادة...

لا مكان للاكتئاب بين أسعد شعوب الأرض لا مكان للاكتئاب بين أسعد شعوب الأرض الاكتئاب

ويتعلم الذكور خاصة كتم مشاعرهم منذ الصغر، ومنها الأحاسيس السلبية كالاكتئاب. ويرى الرجال أن اللجوء إلى المساعدة للتخلص من اكتئابهم تهديدا لمفاهيم الرجولة.

في السياق ذاته، يرى البعض أن حديث الشخص عن صحته العقلية قد يؤدي إلى عزلة اجتماعية.

كلمات دالّة

#العربية المعرفة, #الاكتئاب
إقرأ أيضاً هل انتهى زمن الأدوية المضادة للاكتئاب باهظة الثمن؟ هل انتهى زمن الأدوية المضادة للاكتئاب باهظة الثمن؟ 09:19 GMT
إقرأ أيضاً السعودية تكافح الانتحار بتطوير قطاع الصحة النفسية السعودية تكافح الانتحار بتطوير قطاع الصحة النفسية 07:39 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر