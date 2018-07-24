الخجل من الاكتئاب.. يهدد صحة الرجل العقلية

وضعت مجتمعات كثيرة وصمة عار على #الاكتئاب.. فيشعر المصاب أحيانا بالذنب أو الخجل إثر ضغوط اجتماعية.

موضوع يهمك لا مكان للاكتئاب وأعراضه بين أسعد شعوب الأرض التي تتقدمها فنلندا والنرويج والدنمارك وايسلندا، حسب تصنيف "تقرير السعادة... لا مكان للاكتئاب بين أسعد شعوب الأرض الاكتئاب

ويتعلم الذكور خاصة كتم مشاعرهم منذ الصغر، ومنها الأحاسيس السلبية كالاكتئاب. ويرى الرجال أن اللجوء إلى المساعدة للتخلص من اكتئابهم تهديدا لمفاهيم الرجولة.

في السياق ذاته، يرى البعض أن حديث الشخص عن صحته العقلية قد يؤدي إلى عزلة اجتماعية.