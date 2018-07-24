السعودية تكافح الانتحار بتطوير قطاع الصحة النفسية

تزايدت الأخبار التي تتحدث عن حالات الانتحار في السعودية دون وجود أرقام محددة لتوصيفها، ولأسباب غير معروفة وواضحة علمياً، ولكنها على الأقل نسبت كما في دول عدة لحالات #الاكتئاب المرتفعة.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يحتل الاكتئاب المرتبة الأولى عالميا بحلول العام 2030.

وفي السعودية فإن الفكرة المتداولة أن المسلم الحقيقي لا يصاب بأمراض نفسية، كما أن الانتحار مرفوض دينيا.

لكن هذا، وفق متخصصين، لا يفسر غياب البحوث النفسية عن الانتحار وأسبابه. ويوجد بحث وحيد قام به فريق طبي من مستشفى الحرس الوطني عام 2004 تم تحكيمها في مجلة علمية كندية.

وللحد من حالات الاكتئاب وزيادتها في المجتمعات، تشير المعايير العالمية إلى ضرورة توفر سرير لكل ألف شخص.

وفي #الرياض ومنذ السبعينات الميلادية لا توجد أسرة للمرضى النفسيين سوى عشرين سريراً في المدينة الجامعية بجامعة الملك سعود، و20 في مدينةِ الأمير سلطان الطبية وقرابة 700 في مستشفى "الأمل" التابع لوزارة الصحة.

الكادر الطبي النفسي حسب المعدلات الدولية من خمسة إلى عشرة أطباء نفسيين لكل 10 آلاف مواطن، بينما 8 ملايين نسمة في منطقة الرياض لا يخدمهم سوى 3 آلاف طبيب نفسي، أي بعجز يقارب 5 آلاف طبيب تقريبا للعاصمة السعودية وحدها.