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الاكتئاب في 2030.. المرض المعيق الأول عالميا

المصدر: دبي – قناة العربية
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لأسباب عدة وفي مجتمعات كثيرة لا يتحدث المرء عن الصحة النفسية.. وسيؤدي الخجل إلى تحول #الاكتئاب للمرض المعيق الأول عالميا بحلول العام 2030.

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وتُعتبر المصارحة جزءا أساسيا من الصحة النفسية، سواء مصارحة النفس أو مصارحة الطبيب للحصول على التشخيص والعلاج الصحيح.

وفي هذا السياق، أكد استشاري الطب النفسي الدكتور مازن حمودي في حديث مع قناة "العربية" أن تقييم حالة الاكتئاب تجرى عند الطبيب أو المعالج النفسي أو الطبيب العام، موضحاً أن أشد أعراض الاكتئاب تشمل التفكير في الموت والانتحار.

وذكر الطبيب أن الأطفال أيضاً معرضون للاكتئاب، لكن علاجهم بالدواء لا يتم إلا في حالات الاكتئاب الشديد فقط.

وفي سياق متصل، أوضح الطبيب أن الوقاية من الاكتئاب تشمل الأكل الصحي وممارسة الرياضة.

كلمات دالّة

#العربية المعرفة, #الصحة العقلية, #الاكتئاب
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