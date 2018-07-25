شبح الاكتئاب يلاحق الطلاب والجامعات تقدم المساعدة

ظاهرةُ القلقِ وحتى #الاكتئابِ بينَ الطلابِ ليست جديدةً لكنَّ الجديدَ هو الإدراكُ المتزايدُ من إداراتِ الجامعاتِ للضغوطِ التي يتعرضون لها و من ثم توفيرُ المساعدةِ و العياداتِ المتخصصة بالصحةِ النفسية. فحسب جامعه (يو سي ال ايه) فإن أقل من نصفِ الطلاب يعتبرون صحتَهم النفسية بمستوى المعدل.

دانوتا بيررا طالبة سابقة في الجامعة الكاثوليكية ترى أن نمطَ الحياهِ السريعة والمنافسة والضغط العالي على الطلابِ للحصولِ على علاماتٍ عالية للدخول في سوق عمل يخلق أزمات نفسية تضطر الطلاب إلى اللجوءِ إلى أخصائيين.

جامعه بن ستيت وجدت أن نسبة الطلاب الذين يؤذون أنفسهم باستخدام أدواتٍ حادةٍ ارتفعت بنسبه 26 بالمائة وهناك نسبة مشابهة للذين يحاولون الانتحار بسببِ أنواعِ الاكتئابِ والقلقِ المتعددة.

وتتولد ضغوط إضافية على الطلاب خصوصا وقت الامتحاناتِ وتظهرُ الدراساتُ أن الطلابَ الذين كانوا يتصرفون بطريقةٍ غريبةٍ بسبب الاكتئاب كان يتم تجاهلُهُم بينما الآن تُقرأ هذه الأعراضُ وتعالجُ في وقتٍ مبكرٍ ومن قبل أخصائيين.

أيضا أحد أسبابِ الاكتئابِ لطلابِ الجامعاتِ الأميركية هي الرسومُ العاليةُ التي قد تصل إلى 70 ألف دولار في العام وهي الأعلى في العالم مما يضع ضغطاً على الطلاب للقيام بأداء جيد وعدم تخييبِ أمل ذويهم وأصدقائِهم.