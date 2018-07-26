غالبية السكان في هذا البلد غير سعداء.. فما السبب؟

منذ العام 2000 بدأت #كوريا_الجنوبية، إحدى دول مجموعة العشرين، تشهد زيادة حادة في معدلات الانتحار وأصبحت تصنف الأعلى عالميا في هذا المجال، لاسيما بين فئة الشباب.. و #الاكتئاب هو السبب.

الإحصائيات الرسمية أظهرت أن نسب الانتحار بلغت 25.6 بالمئة لكل 100 ألف شخص، نسب كلفت الدولة سابقا أعباء اجتماعية واقتصادية بلغت 10.38 تريليون وون في عام 2012

فما سر هذه الأرقام المقلقة؟

السبب بحسب استطلاع حديث أن 73% من الشبان الكوريين غير سعداء، ويرجع الكثيرون السبب الأساسي إلى أسلوب الحياة السريع وضغط المتطلبات اليومية، فعند الشعب الكوري تتمحور الحياة حول مفهوم "العمل الجاد"..

ويمضي معظم الطلاب أوقاتهم في:

- التحصيل الدراسي لساعات طويلة.

- والحصول على درجات مرتفعة.

-والإجهاد المستمر في العمل بعد التخرج من الدراسة.

ولمواجهة هذا الواقع الصادم أصدرت السلطات الكورية قرارا بتطبيق كشف طبي إلزامي للاكتئاب لمن هم فوق الأربعين.. إلى جانب تدريب مليون شخص لمساعدة الذين يعانون من الاكتئاب من قبل علماء علم النفس وخبراء.

وتتصدر كوريا الجنوبية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للسنة الـ 13 على التوالي، أما في فئة كبار السن فبلغ عدد المكتئبين 6 من بين كل 10 أشخاص، و52% يرون أن الأطفال الصغار "غير سعداء" أيضا منذ عام 2003 حتى عام 2016.