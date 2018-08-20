الحج في الماضي.. رحلة محفوفة بالمخاطر

لم تكن تأدية فريضة الحج في القدم أمرا هينا، بل كانت رحلة شديدة محفوفة بالمخاطر والمهالك، تتطلب مالا وجهدا ووقتا يبلغ أضعاف ما يبذله الحاج في زمننا.

عكس الساعات القليلة التي نمضيها في الطائرات والسيارات حتى نبلغ مكة، كانت رحلة الحجاج الأوائل تستغرق أسابيع وشهورا وسنوات، نظرا، لبعد المسافة ولمحدودية وسائل النقل. لذلك كان من الضروري أن يتجهز الحاج للرحيل قبلها بسنة على الأقل.

لم يكن بعد المسافة العائق الوحيد أمام من أراد تأدية فريضة الحج، بل كان الطريق وعرا غيرَ آمن، مليئا بالمتربصين وقطاع الطرق الذين لم ينفكوا يهددون أمن وسلامة قوافل الحج.

كما أن مشقة الحج في القدم، تصل إلى الحد الذي كانت فيه الصحة العامة شرطا من شروط السفر، ما يساعد على تجاوز عناء الرحلة الطويلة التي كان يقضيها الحجاج الأوائل بين حر الشمس وبرد الليل القارس.. عدا التعرض لمخاطر صحية قد تؤدي إلى وفاة البعض منهم، إلى جانب ندرة الطعام والماء الذي إذا انتهى، انتهت معه القافلة، فالحج لمن استطاع إليه سبيلا.