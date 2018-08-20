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قطار المشاعر يسهل حركة الحجيج إلى كافة المناسك

المصدر: دبي - قناة العربية
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روحانياً.. الحج اليوم هو الحج قديماً.. لكن الهيئات المنظمة قدمت تطويرات ومشاريع من شأنها تنظيم العدد المتزايد وتسهيل أداء المناسك على حجاج بيت الله الحرام. قطار المشاعر أحد هذه المشاريع.

ينقل الحجاج إلى جميع المناسك بترتيبها متجنبا الازدحام والتدافع مسهلا حركة النقل.

ينطلق القطار من مكة المكرمة ناقلا زوار بيت الله عبر مسافة تتجاوز 18 كيلومترا بين تسع محطات في عرفة ومنى ومزدلفة.

تتوزع المحطات كالآتي.. ثلاث في مشعر عرفة، وثلاث أخرى في مشعر مزدلفة محطتان في مشعر منى في أوله ووسطه والمحطة الأخيرة عند الدور الرابع على جسر الجمرات.

الرحلة من عرفة إلى مزدلفة تستغرق 7 دقائق ومن مزدلفة إلى منى 9 دقائق ومن عرفة إلى منى 13دقيقة.

شبكة قطار المشاعر تحميها قوة من آلاف الضباط والمنظمين يوفرون الإرشاد والأمان للحجاج المتنقلين في قرابة ألف رحلة يومية.

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