رمي الجمرات أحد أركان الحج.. تعرف على تاريخه

يعود #رمي_الجمرات إلى محاولة صدِّ الشيطان النبي إبراهيم عن ذبح ابنه إسماعيل، فرماه إبراهيم بسبع حصوات في نفس الأماكن التي يرمي فيها الحجاج الآن الجمرات.

المنسك بات أحد أركان #الحج أسوة بالنبي محمد، لما حج حجة الوداع، حيث رمى جمرة العقبة بسبع حصوات، ورمى الجمرات في الأيام الأخيرة بعد الزوال، وقال عند أداء المناسك "خذوا عني مناسككم".

موضوع يهمك روحانياً.. الحج اليوم هو الحج قديماً.. لكن الهيئات المنظمة قدمت تطويرات ومشاريع من شأنها تنظيم العدد المتزايد وتسهيل... قطار المشاعر يسهل حركة الحجيج إلى كافة المناسك الحج 2018

أيام الرمي أربعة، هي "جمرة العقبة الكبرى" التي يرميها الحاج يوم النحر، يوم عيد الأضحى، و"جمرات أيام التشريق الثلاث" التي يرميها الحاج بعد التحلل الأول من الإحرام.

وعلى مدى العقود، شهد رمي الجمرات تغييرات هدفت إلى تيسير المنسك، وجسر الجمرات أبرزها. و #جسر_الجمرات مرتبط بمخيم الحجاج على سفوح جبال منى، وله 11 مدخلا و12 مخرجاً، ما يقلل من نقاط الازدحام، وأساسه قابل للتوسعة إلى 12 طابقا.

ويؤدي #الحجاج الفريضة بينما تراقب شبكة كاميرات أماكن تدفق الحشود لمساعدة المنظمين على الأرض ولرصد حالات صحية وتوفير الخدمات الطبية لها. وللتعامل مع الحالات الطارئة، جهّز الجسر بمهبط للمروحيات. وفي أوقات الحر، يعمل نظام تبريد الجسر بمكيفات صحراوية وقنوات لنثر الرذاذ على الحجاج.