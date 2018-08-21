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العربية العربية_المعرفة الحج 2018

هل تعرف مفردات الحج هذه التي قلما تُستخدم؟

المصدر: دبي – قناة العربية
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الإحرام والسعي والتروية، والمتمتعون والقارنون والمتعجلون، والحلق والتقصير.. هذه المفردات وكثير غيرها تملأ قاموس #الحج، لكن بين صفحاته كلمات نادرا ما تستخدم رغم وصفها لما يفعل في الحج.

الاضطباع

الاضطباع هو الكتف اليمنى مكشوفة. والاضطباع في طواف القدوم مستحب.

الملتزم

الملتزَم هو موضع التمسك بباب الكعبة أو جدارها بين الحجر الأسود والباب، للدعاء.

الآفاقي

الآفاقي نسبة إلى الآفاق، مصطلح مكاني يطلق على القادم إلى مكة من خارج المواقيت المكانية للإحرام. يشترك الآفاقي مع غيره في كل ما يتعلق بالحج عدا ثلاثة أشياء، هي الإحرام من الميقات وطوافا الوداع والقدوم والقران والتمتع.

أهل الحرم وأهل الحل

"أهل الحرم وأهل الحل" من المفردات المكانية أيضا. "أهل الحرم" هم سكان مكة والحرم، أما "أهل الحل" هم أولئك الساكنون خارج حدود الحرم لكن داخل حدود الميقات.

كلمات دالّة

#العربية المعرفة, #الحجاج, #الحج
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