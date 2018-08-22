أنواع الحج ثلاثة.. تعرف على الفروقات بينها

الشهر الأخير من كل عام هجري تستقبل فيه مكة المكرمة الملايين ممن قدموا إليها ملبين للركن الخامس في الإسلام، #الحج.

ينقسم الحج إلى ثلاثة أنواع مختلفة، أولها وأفضلها هو "التمتع" الذي يُحرم فيه الحاج في أشهر الحج بالعمرة ومع وصوله إلى مكة يقول "لبيك عمرة"، ويطوف ويسعى سعي العمرة ويقصر شعره، ثم يتحلل من إحرامه، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية يحرم المتمتع لفريضة الحج من جديد ويقول "لبيك حجاً" ويأتي بجميع أفعال الحج ونسكه.

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النوع الثاني هو الحج وحده وهو ما يسمى بـ"الإفراد"، فإذا وصل الحاج مكة يقول "لبيك حجاً" ويطوف طواف القدوم ثم يسعى سعي الحج إن أراد أو يؤخره بعد طواف الإفاضة، لكنه لا يحلق ولا يتحلل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. وهذا النوع لا هدي عليه.

النوع الأخير من الحج هو "القارن" أي من يجمع بالعمرة والحج معاً، فيقرن بينهما أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طواف العمرة، ولا يتحلل بعد أداء الفريضة. وهو شبيه بنوع المفرد غير أن المقرن عليه هدي ويقول الحاج في هذا النسك "لبيك عمرةً وحجاً".