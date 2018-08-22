تنظيف وتطييب المسجد الحرام وسط أكثر من مليوني حاج

تنظيف وتطييب المسجد الحرام عملية معقدة يصعب تخيل كمية الجهد والموارد التي تبذل لإنجازها.

ويعمل أكثر من 1700 عامل على مدار الساعة وسط كثافة بشرية هائلة لتنظيف الحرم المكي، يقسمون إلى أربع ورديات وفرق: فريق للأعمدة والجدران والأسقف والقباب، وآخر للأرضيات وآخر للدرج وفريق للسجاد.

كما ينشرون، بحسب خطة تقسم المسجد الحرام إلى مربعات، بأدواره ومواقعه الرئيسية والفرعية ليتم تنظيفها في أقصر وقت وعلى مدار الساعة.

ويتم تنظيف كامل المسجد الحرام خلال 45 دقيقة، في حين يغسل المطاف بـ20 دقيقة.

كذلك يبلغ عدد الآليات والمعدات المستخدمة للتنظيف 301 من مكائن الغسل والرافعات وعربات نقل المخلفات وغيرها.

ويتم تطييب الحرم الشريف بماء الورد، وتبخر جنبات المسجد الحرام ست مباخر، كما يتم تطييب الشاذروان وكسوة الكعبة والحجر الأسود خمس مرات يومياً.

يشار إلى أن عملية تنظيف الحرم الشريف وتطييبه نادراً ما لا تتم في الفترة الزمنية المحددة، رغم تنفيذها وسط أكثر من مليوني حاج في حركة دائمة.