على خطى الرسول.. تعرف على تفاصيل رحلة الحج

بني الإسلام على 5 أركان آخرها الحج لمن استطاع إليه سبيلاً.. تفاصيل أحكامه وأداء مناسكه رسخت في حجة الوداع للنبي محمد الذي قال "خذوا عني مناسككم".

تبدأ في الثامن من ذي الحجة: يحرم الحجاج من مواقيت الحج ثم يتوجهون إلى مكة لطواف القدوم ومنها إلى قضاء يوم التروية الذي يتوجه فيه الحجاج إلى منى.

يمضي الحجاج هذا اليوم في مشعر منى للعبادة والأذكار، يبيتون فيها حتى صلاة فجر التاسع من ذي الحجة.

ينتقلون إلى مشعر عرفة لأداء الركن الأهم في الحج لقول النّبي صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة)، باقين حتى غروب الشمس، لينفروا بعده إلى مزدلفة يبيتون فيها حتى بعد منتصف الليل.

بعد مزدلفة في العاشر من ذي الحجة يتوجه ضيوف الرحمن إلى منى لرمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، يلي ذلك ذبح الهدي للحجاج المتمتعين والقارنين، ثم الحلق والتقصير.

يذهب الحجاج إلى الحرم الشريف لطواف الإفاضة سبعة أشواط يليها السعي بين الصفا والمروة.

يوم الحادي عشر من ذي الحجة أول أيام التشريق ترمى فيه الجمرات الثلاث الصغرى الوسطى انتهاء بجمرة العقبة الكبرى.

الحجاج المتعجلون يرمون أول وثاني أيام التشريق أما غير المتعجلين فيرمون الجمرات في ثالث أيامه.

يتجه الحجاج إلى الحرم الشريف لطواف الوداع، ثم عليهم المغادرة مباشرة ليكون الطواف بالبيت آخر عهدهم بمكة المكرمة.