قطار الحرمين يختصر وقت الحجيج وتعبهم

"قطار الحرمين الشريفين" أحد أهم المشاريع التي تختصر الزمن للحجاج والمعتمرين والمقيمين.

تربط شبكة القطار الكهربائية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

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تبلغ سرعة القطار القصوى 330 كيلومتراً في الساعة، ما يضعه ضمن أسرع 10 قطارات في العالم.

يقطع القطار 460 كيلومترا في رحلة مباشرة بين مكة والمدينة خلال ساعتين فقط، مقلاً نحو 417 راكبا، فيما يوصل الركاب من جدة إلى مكة في نصف ساعة. أما الرحلة بين جدة والمدينة المنورة فتستغرق ساعة ونصف الساعة.

ستعمل الشبكة عبر استخدام 35 قطاراً قامت الشركة المصنعة بتعديلها بشكل يلائم مناخ السعودية.

يتكون كل قطار من 13 عربة، أربع منها للدرجة الأولى وثمانٍ للدرجة السياحية وعربة مخصصة للوجبات.

بهذه الطريقة الآمنة بات من الممكن نقل 60 مليون راكب سنويا على قطار الحرمين السريع.