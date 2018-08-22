عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية_المعرفة الحج 2018

كيف تُحدد نسب الحجاج من كل دولة؟

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

الحج فريضة على كل مسلم.. لكن لا تستطيع مكة والمدينة استيعاب كل راغب في أداء فريضة الحج كل عام.

وبهدف توزيع عادل لحصص الحج على الدول ولتنظيم العدد أثناء توسعة الحرم.. صدر القرار التنظيمي لعدد الحجاج قبل نحو 3 عقود تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي، ألف حاج لكل مليون نسمة.

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد نسب الدول لكن لا تحدد حجاج تلك الدول بنفسها، بل ذلك من مهام هيئات حج حول العالم تعمل بموجب اتفاق مع الوزارة.

بإمكان مواطني تلك الدول الحصول على مقعد في الحج بطريقتين: الأولى قرعة عشوائية.. والثانية عبر مكاتب الحج الخاصة التي تحظى بنسبة معينة من حصة الدولة.

بعد تحديد الحجاج ترسل الدول بياناتهم إلكترونياً إلى وزارة الحج والعمرة لتجهيز نظام المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، لتأهيل وتسجيل مزودي الخدمات في المملكة.

بعد تنفيذ التعاقدات الإلزامية من السكن والنقل وغيرهما.. يتم إدخال بيانات الحجاج وإرسالها للجهات المعنية لإصدار تأشيرات الحج.

وزارة الحج والعمرة تقوم بالإشراف والمتابعة للخدمات وفقاً للتعاقدات المبرمة منذ وصول الحجاج إلى منافذ الدخول بالمملكة وحتى مغادرتهم.

إقرأ أيضاً مفتاح الكعبة.. بيد عائلة واحدة منذ ما قبل الإسلام مفتاح الكعبة.. بيد عائلة واحدة منذ ما قبل الإسلام 18:48 GMT
إقرأ أيضاً كيف سيكون الحج في المستقبل؟ كيف سيكون الحج في المستقبل؟ 07:45 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر