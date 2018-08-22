كيف تُحدد نسب الحجاج من كل دولة؟

الحج فريضة على كل مسلم.. لكن لا تستطيع مكة والمدينة استيعاب كل راغب في أداء فريضة الحج كل عام.

وبهدف توزيع عادل لحصص الحج على الدول ولتنظيم العدد أثناء توسعة الحرم.. صدر القرار التنظيمي لعدد الحجاج قبل نحو 3 عقود تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي، ألف حاج لكل مليون نسمة.

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد نسب الدول لكن لا تحدد حجاج تلك الدول بنفسها، بل ذلك من مهام هيئات حج حول العالم تعمل بموجب اتفاق مع الوزارة.

بإمكان مواطني تلك الدول الحصول على مقعد في الحج بطريقتين: الأولى قرعة عشوائية.. والثانية عبر مكاتب الحج الخاصة التي تحظى بنسبة معينة من حصة الدولة.

بعد تحديد الحجاج ترسل الدول بياناتهم إلكترونياً إلى وزارة الحج والعمرة لتجهيز نظام المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، لتأهيل وتسجيل مزودي الخدمات في المملكة.

بعد تنفيذ التعاقدات الإلزامية من السكن والنقل وغيرهما.. يتم إدخال بيانات الحجاج وإرسالها للجهات المعنية لإصدار تأشيرات الحج.

وزارة الحج والعمرة تقوم بالإشراف والمتابعة للخدمات وفقاً للتعاقدات المبرمة منذ وصول الحجاج إلى منافذ الدخول بالمملكة وحتى مغادرتهم.