كيف سيكون الحج في المستقبل؟

وزارة الحج والعمرة السعودية وضعت تصوراً أيسر لأداء فريضة الحج في 2030.. تهدف لتوفير راحة أكثر للحجاج باستخدام أوسع للتكنولوجيا لا يمس بالجانب الروحاني لأداء الفرائض.

البداية بتحميل الحجاج تطبيق الحج على هواتفهم الذكية وتسجيل معطياتهم فيه، يستلمون صندوقاً يحتوي على بطاقة ذكية وسوار وسماعة أذن.. أدوات الحج طوال أداء المناسك.

لن يحتاج حجاج الخارج تقديم جوازاتهم لدخول السعودية.. ما عليهم إلا استخدام بطاقاتهم الذكية التي تحمل بياناتهم.

هذه البطاقة تستخدم أيضاً تذكرة لقطار الحرمين ومفتاحاً لغرف الفنادق وبطاقة لتحديد الموقع.

أما السوار .. فسيعد أشواط الطواف، وينبه الحجاج أثناء سعيهم عند وصولهم للعلمين الأخضرين للهرولة.

بينما تملي سماعة الأذن على الحجاج أدعية الطواف والأذكار.

مناسك الحاج في 2030 ستكون خالية من حواجز اللغة.. لأن السماعة التي يضعها الحجاج ستقوم بالترجمة الفورية لتسهيل التواصل بين الحجاج والجهات التنظيمية.