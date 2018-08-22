منظومة معقدة من الأجهزة الأمنية لحماية الحجاج

جهد عظيم وتخطيط دقيق وراء منظومة ضخمة تحمي الحجاج وتؤمن راحتهم. قبل كل موسم حج تضع السلطات خطة للأمن لا تستثني أي مساحة يقصدها الحجاج، من شأنها حمايتهم وضمان حركتهم السلسة وضبط المخالفين.

تشارك في الخطة عشرات الأجهزة: منها القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام والقوة الخاصة لأمن الحج والعمرة والشرطة العسكرية وقوات الحرس الوطني وقوة الأمن الدبلوماسي.

على طريق ضيوف الرحمن إلى مكة نقاط أمنية لمنع دخول من لا يحملون تصاريح الحج، 1200 كاميرا مراقبة تحف زوار بيت الله من كل جانب، وعيون في غرفة التحكم تراقب وتتابع كل زوايا المسجد الحرام عبر منصات تعمل 24 ساعة، تحلل المواقف والحركة لترسل رسائل فورية بالتوجيهات الطارئة.

في المشاعر ينتشر آلاف الضباط لدعم الأمن العام وتنظيم قطار المشاعر، بينما تحكم مراكز الضبط الأمني الداخلية الطوق الأخير على منى وعرفات ومزدلفة.

وجعلت التوسعات وزيادة عدد الحجاج من إدارة الحشود أمراً في غاية الأهمية. وعملية الرصد والمتابعة تأخذ بعين الاعتبار النقاط المعرضة للازدحام لتوضع الخطط حيال التفويج.

كما أن أبواب الحرم المكي بأجهزة صغيرة في حجم اليد لمتابعة تدفق الحشود قبل وصولها بأربعين دقيقة.